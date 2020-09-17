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THY yine Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile bu akşam Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak olan Galatasaray'ın bu müsabaka ile bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları (THY) logolu formasıyla boy gösterecek.


Açıklamada, Galatasaray'ın, sezon boyunca da yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştireceği duyuruldu.

 

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