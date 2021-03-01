THY günlük 596 uçuşla Avrupa’da zirvede

Türk Hava Yolları (THY) şubat ayında günlük 596 uçuşla Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu oldu.

Türk Hava Yolları (THY) şubat ayında günlük 596 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu oldu.

THY'nin şubat ayına ilişkin gerçekleştirdiği seferlerle ilişkin twitter hesabından duyuran THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin tıpkı eski günlerdeki gibi yine zirvede olduğunu belirterek "Şubat ayını Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu olarak (günlük 596 uçuş) geride bıraktık. Taşıdığımız bayrak en değerli hazinemiz" dedi