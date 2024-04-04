Temizlik görevlisinin ihmali seçimi yeniletiyor!

Edirne'de, 31 Mart yerel seçimlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Umurbey Mahallesi'ndeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 3153 numaralı sandıkta temizlik görevlisinin ihmali seçimlerin yenilenmesine yol açtı.

Belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin oy pusulaları sayılırken, daha sonra sayılmak için masanın kenarına bırakılan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı.

Sandık görevlileri tarafından tutanak tutulması üzerine soruşturma başlatan İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yinelenmesi kararı aldı