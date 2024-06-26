TEM Otoyolu Kocaeli Hereke geçişi 1 Temmuz’a kadar trafiğe kapatıldı

Kocaeli’de TEM Otoyolunda yapılacak yol bakım çalışmaları nedeniyle Doğu Hereke Kavşağı ile Batı Hereke Kavşağı arası ulaşıma kapatıldı.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “TEM Otoyolu, Doğu Hereke Kavşağı - Batı Hereke Kavşağı arası, kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) Batı Hereke Viyadüğü’nün tabliye betonunda onarım yapılacaktır. Çalışma bugün başlayacak 1 Temmuz saat 06.00’da tamamlanacaktır. Bu çalışma esnasında TEM Körfez Kavşağı’ndan Otoyola girişler kapalı olacak olup; İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağından alternatif güzergahları kullanabilecektir. Yapılacak çalışmaları aksatmayacak şekilde tüm emniyet ve trafik tedbirleri alınmış olup, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.