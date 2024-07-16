TBMM'de 2 kritik yasa ertelendi!

ANKARA / Ulaş Kaya

TBMM'de ikinci yasama yılının son günlerinde kritik kanun teklifleri üst üste Meclis'e geldi.

AK Parti TBMM Grubu, muhalefetle 2 kritik kanunun ertelenmesi adına uzlaşıda bulundu.

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ertelendi

Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması için "Milli Eğitim Akademisi"kurulmasını öngören ve öğretmen adaylarının tepkisini çeken Öğretmenlik Meslek Kanunu

Sokak hayvanları yasası ertelenebilir

Muhalefetin tepkisini çeken bir diğer kanun olan Sokak Hayvanları düzenlemesi de yeni yasama yılına bırakılabilir. AK Parti kaynakları, düzenlemenin de Meclis kapanmadan önce en son görüşülecek teklifler arasına alınabileceği belirtildi.

Öncelik kritik kanunlara verildi

Kritik kanunları yasalaştırabilmek adına gerekirse hafta sonu çalışmayı da gündemine alan TBMM Genel Kurulu’nda öncelikle Tasarruf Tedbirlerini içeren Torba Kanun görüşülecek.

Ardından ise Adalet Komisyonu’ndan geçen 9.Yargı Paketi tamamlanacak. Yargı Paketinin tamamlanması için TBMM Genel Kurulu hafta sonu da mesai yapacak.

Yargı Paketinin tamamlanmasının ardından en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye çıkarılmasını da kapsayan çeşitli vergi düzenlemelerini içiren torba kanun ele alınarak TBMM Genel Kurulu’nun bu dönemki yasama çalışmaları tamamlanacak.

Meclis, 2 aylık tatilin ardından 1 Ekim 2024 Salı günü tekrar açılacak.