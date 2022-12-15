Tayvan, İran'ı protestocuların taleplerine yanıt vermeye çağırdı

Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Afrika İlişkileri Dairesi Başkanı Anthony Ho, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolardaki gelişmeleri izlediklerini belirtti.

Ho, 10 binden fazla protestocunun gözaltına alındığını hatırlattı.

500 protestocunun hayatını kaybettiğini kaydeden Ho, Tahran yönetiminin protestoculara yönelik baskılara son verip kadın haklarına ilişkin taleplere yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

İran'da Mahsa Emini'nin, başörtüsünü dini kurallara uygun bağlamadığı gerekçesiyle polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak en az 25 kişi hakkında dava açılırken 11 protestocu hakkında idam kararı verilmişti. İdam mahkumlarından ikisinin cezası, temyiz süreci beklenmeden infaz edilmişti.