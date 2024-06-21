Tartıştığı apartman yöneticisi tarafından öldürüldü!

Olay dün saat 21.30 sıralarında 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Akıncı ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A., arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

D.E.A. tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya doğrultarak ateşledi. Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Akıncı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Akıncı burada, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. D.E.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.