AjansHaber.com.tr Dünya İmza töreni yarın İstanbul'da yapılacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak

İmza töreninde Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres hazır bulunacak.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi sonrası konuştu
Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi
Türkiye'yi tartışmalı listeden çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi sonrası konuştu
Biden'ın 'kanser' açıklaması kafaları karıştırdı!