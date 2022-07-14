Suudi Arabistan Umre sezonunun başladığını duyurdu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt dışından Mekke'ye umre ziyareti ve Medine'ye de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek için tüm ülkelerden başvurular yapılabilecek.

Ülkenin hem içinden hem dışından umre ziyaretleri 30 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yapılacak.

Suudi Arabistan içinden umre yapmak isteyenler online başvuruda bulunabilecek.

COVID-19 salgını sebebiyle 2020-2021 yıllarında yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan, bu yıl hac mevsiminde ülke içinden ve yurt dışından toplam bir milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıklamıştı.