Survivor'a bu hafta kim veda edecek? Adaylar belli oldu

Geçtiğimiz hafta Pınar'ın elenmesinin ardından Survivor All-Star'da dokunulmazlık karşılaşmaları sonucu adaylar ve eşleşmeler belli oldu.

Son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu, Atakan 3 oy, Özgür 5 oy, Hilmi Cem ise 1 oy aldı.

Böylelikle haftanın son eleme adayı Özgür olarak belirlendi.

Bugün veda edecek

Haftanın diğer eleme adayları ise Hakan, Bozok ve Batuhan olmuştu. Adayların belirlenmesinin ardından Acun Ilıcalı düello eşleşmelerini de yarışmacılara açıkladı.

Performansa göre düelloda Özgür ile Batuhan, Hakan ile Bozok karşılaşacak. Karşılaşmaların kaybeden isimleri final düellosunda kozlarını paylaşacak ve kaybeden isim adaya veda edecek.

Nagihan ağladı

Öte yandan dokunulmazlık sırasında Nagihan takım arkadaşlarına sitem etti. Bozok, kendisi yarışırken Nagihan'ın dışarıdan çok bağırmamasını istedi. Bunun üzerine Nagihan benchi terk etti.

Gözyaşları tutamayan deneyimli yarışmacı, "Sakat sakat gidiyorum parkur başına kadar. Aleyna'ya gittim, taktikler verdim. Bak dedim şunu şöyle yap, bunu böyle yap, hep alttan atma, bazen üstten at. Son saniyeye kadar yırtındım. Takımıma destek oluyorum. Beyefendi benim sesimi duymak istemiyormuş. Kötülük mü yapıyorum ben? Ne yaparsan yap bu takıma yaranamıyorsun." diyerek takım arkadaşlarına adeta sitem etti.