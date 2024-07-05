Suriye'de Türk bayrağını indiren provokatör yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Kayseri ve Suriye'nin El Bab şehirlerinde çıkan olaylara ilişkin gözaltılar sürüyor.

Bayrak provokatörü yakalandı

MİT, El Bab'daki Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişiyi yakaladı.

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada "Bağımsızlığımızın sembolü olan bu vatan uğruna onca şehit kanı dökülerek rengini alan Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar da yakalanmıştır" denildi.

"Bir bir yakalanıyor"

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Türkiye'de 30 Haziran gecesi Kayseri'de başlayan ve ardından diğer illere sıçrayan Suriyeli mültecilere ait ev ve işyerlerine yönelik eylemler sonrasında Suriye’nin kuzeyinde Türkiye karşıtı protestolar meydana gelmiştir. Türk bayrakları yakılmış, Türk plakalı araçlara saldırılmış, Türk askerlerine karşı eylemler düzenlenmeye çalışılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Güçleri yapılan bu hareketlere karşı sessiz kalmamış, gerekli adımları en sert şekilde atmış ve olayları provoke edenleri bir bir yakalamış, yakalamaya da devam etmektedir.

"Türk Bayrağı bizim kutsalımızdır"

Bağımsızlığımızın sembolü olan bu vatan uğruna onca şehit kanı dökülerek rengini alan Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar da yakalanmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişi yakalanmıştır. Yakalanmasının ardından Türk Jandarmaları tarafından alınan ifadesinde suçunu itiraf eden şahıs, ifadesinde kendini azmettiren akrabasının da adını vermiş, bu kişinin yakalanması için de çalışmalar başlatılmıştır. Kirli ellerini Türk bayrağına süren şahıs, “Türk bayrağına saldırdım çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum” şeklinde ifadesinde özür dilemiştir.