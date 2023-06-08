Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ardından yayın gelirleri belli oldu.



Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu.

Fenerbahçe yayın pastasından 172 milyon 796 bin lira kazanırken, Beşiktaş da kasasına 157 milyon 573 bin lira koydu.

Klasmanda 100 milyon 247 bin lira ile Adana Demirspor dördüncü sırada, 97 milyon 917 bin lira ile Trabzonspor beşinci sırada yer alıyor.

Yayın geliri nasıl paylaşılıyor?

Havuzdaki toplam gelirin kulüplere aktarımında uygulanan kıstaslar şöyle:

* % 37 Katılım Payı

* % 46 Performans payı

* % 11 Şampiyonlar payı

* % 6 Ligde ilk 6 takım payı

Bu çerçevede 2022-23 sezonunda;

* Her takım 33 milyon 416 bin liralık katılım payını kasasına koydu.

* Takımlar her galibiyette 2 milyon 308 lira, beraberlikte ise 1 milyon 154 bin lira kazandı.

* Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin lira aldı.

* İlk 6 payında lig şampiyonu Galatasaray 33 milyon 213 bin lira, lig ikincisi Fenerbahçe 26 milyon 570 bin lira, lig üçüncüsü Beşiktaş 19 milyon 927 bin lira, lig dördüncüsü Adana Demirspor 13 milyon 285 bin lira, lig beşincisi Başakşehir 6 milyon 642 bin lira ve lig altıncısı Trabzonspor 3 milyon 321 bin lirayla ödüllendirildi.

Süper Lig’de 2022-23 sezonu sıralamasına göre kulüplerin elde ettiği yayın geliri miktarları şöyle: