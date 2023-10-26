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Su kanalında terk edilmiş bebek bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, su kanalına bırakılmış bebek bulundu. Sağlık durumu iyi olan bebeğin anne babasının bulunması için çalışma başlatıldı

Malta Mahallesi Malta Caddesi'ndeki su kanalında ağlayan çocuğun sesleri duyan vatandaşlar, yaptıkları kontrolde terk edilmiş kız bebeği buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede kontrolleri yapılan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilen bebeğin anne veya babasının bulunması için çalışma başlatıldı.

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