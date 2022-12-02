Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 859 bin 738 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 43 milyon 803 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 96 lira 9 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 242 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 698 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 493 lira 21 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 170 milyon 966 bin 433 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 171 milyon 21 bin 751 metreküp olarak kayıtlara geçti.