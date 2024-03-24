Sosyal medyada müstehcen yayın yapan şüpheli gözaltına alındı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapan emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayınlar yapan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada Mehmet A.'nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi. Ekipler psikolojik problemleri sebebiyle malulen uzman çavuşluktan emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi.
Mehmet A., müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gözaltına alındı.
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