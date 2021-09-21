SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarına yer verildi. Fotoğraflarda, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'na, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçaklarının eşlik ettiği görüldü.