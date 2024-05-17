Sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüler

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Emir Sultan Mahallesi 1192 sokakta meydana geldi. SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli, 3 çocuk babası Yücel Ecelioğlu, sokakta karşılaştığı B.E. (19), R.A. (22) ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Ecelioğlu, tartışmanın büyümesi üzerine, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerle göğsünden vuruldu.

Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Ecelioğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ecelioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.