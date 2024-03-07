Skandal kazada, baba sessiz!

Ülke gündemini bir anda giren ilginç kaza ve sonrasındaki gelişmeler, şok etkisi yaratıyor. Emniyet şeridinde arıza yapan üç ATV motorunun başında bulunanlara çarpan ehliyetsiz sürücüye ilişkin gelişmeler ise herkesi şaşırttı.

Oğuz Murat Acı (29) ölümüne, Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25) ve İbrahim Gümüş (27) ise yaralanmasına neden olan jeepin kullanan kişinin yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 16 yaşındaki oğlu olduğu anlaşıldı.

Kazadan sonra olay yerine gelen anne Tok’un yaralananların cep telefonunu topladığı iddia edilirken, ardından polisin yaptığı incelemede oğlunu Mısır’a kaçırdığı anlaşılmıştı.

Baba suskun

Bu arada olaydan sonra ölen gencin ailesinin gündeme getirdiği iddialara sosyal medya üzerinden cevap veren Tok, “annelik refleksi ile hareket ettiğini ve evladına zarar verilmemesi için böyle bir davranışta bulunduğunu” belirterek anlayış beklediğini ifade etti.

Tok, en kısa sürede Türkiye’ye dönerek adalete teslim olacağını da ifade ederken, kazaya neden olan aracı kullanan gencin babası ünlü estetik cerrah Cihantimur ise olaya ilişkin hiçbir açıklama yapmadı.

Ünlülerin estetik cerrahı olarakta bilinen Cihantemur'un boşandığı eşinden olan oğluna ilişkin açıklama yapmaması şaşkınlıkla karşılandı. 1999 yılında kendi kliniğini kuran Cihantimur, yaşlanmayı reddet isimli bir de kitabı bulunuyor.

Yakalama kararı çıkarıldı

Kazada 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi tarafından yurt dışına kaçırılan 16 yaşındaki T.C(Timur Cihantimur) hakkında yakalama emri çıkarıldı. Ölen gencin ailesi ise olayın ardından kazaya ilişkin görüntüler çıktığı için yazar Tok’un suçu kabul ettiğini belirterek, öncesindeki yaptıklarının suçu örtbas etmeye çalışmak amaçlı olduğunu öne sürdüler.