Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı: 39 bebek hayatını kaybetti!

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Şifa Hastanesini kuşatmaya aldığını aktardı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) üzerlerinde yoğun uçuşlar yaptığını belirten Kudra, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Şifa Hastanesi yerleşkesinde mahsur kalmış durumdayız. Şunu söyleyebiliriz: İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı."

Hastanedeki yoğun bakım ve çocuk bölümlerindeki hizmetlerin durduğunu ve oksijen cihazlarının da çalışmadığını vurgulayan Kudra, "İki hastayı kaybettik ve hastane içerisinde açılan yoğun ateş sebebiyle diğer hastalar da tehdit altındalar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Şifa Hastanesinin ameliyat binasının 5 katını hedef aldığı söyleyen Kudra, İsrail ordusunun yoğun saldırılarından dolayı kendilerinin de bir bölümden diğer bir bölüme geçemediklerinin altını çizdi.

39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanı: "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti."