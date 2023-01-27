Şentop, Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı!

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi aldı.

Şentop, Gafarova'ya, hayatını kaybeden büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Meclis Başkanı Şentop ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan alçak saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.