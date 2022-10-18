Şentop, Azerbaycan Bağımsızlık Günü’nü kutladı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Can #Azerbaycan'ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü" kutlu olsun. Azerbaycan Millî Meclisi'nde söylediğimiz gibi Türkiye ve Azerbaycan benzeri olmayan bir ilişkiye sahiptir. #TekMilletİkiDevlet düsturu bir slogan değil, kardeşliğimize istikamet veren bir prensiptir."

TBMM Başkanı Şentop, ayrıca paylaşımında Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan Milli Meclisi'nde yapmış olduğu konuşmanın yer aldığı bir videoya da yer verdi.