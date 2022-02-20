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Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

PKK’lı terörist ile fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporunun Genel Kurula gelmesi bekleniyor

TBMM, bu hafta siyasetin sıcak başlıkları için mesai yapacak. Genel Kurulda, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının oylanması bekleniyor.

Yeni haftada Meclis Genel Kurulu ve komisyonların gündemi hareketli olacak.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporunun Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

Genel Kurulda yapılacak oylamada dokunulmazlığı kaldırılırsa Güzel'in yargılanmasının yolu açılacak.

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