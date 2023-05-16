Seçim sonucundan memnun olmayınca depremzede seçmeni hedef aldılar!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde büyük kayıp yaşayan deprem illerinde sandıklar açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakı seçimi büyük farkla önde bitirdi.

Anadolu Ajansı verilerine göre; Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta ki oy oranı 453.535 oy ile %71.88 olarak açıklandı.

Seçim sonucundan memnun olmayan CHP seçmeni, sonuçların ardından bölgede yaşanan artçı depremler üzerinden Recep Tayyip Erdoğan’a büyük oranda oy veren depremzede seçmene tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları: