AjansHaber.com.tr Gündem Depremzede seçmeni hedef aldılar!

Seçim sonucundan memnun olmayınca depremzede seçmeni hedef aldılar!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde büyük kayıp yaşayan deprem illerinden çıkan seçim sonucundan memnun olmayan CHP'li seçmenler depremzedeleri hedef aldı. İşte o yorumlar..

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde büyük kayıp yaşayan deprem illerinde sandıklar açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakı seçimi büyük farkla önde bitirdi.

Anadolu Ajansı verilerine göre; Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta ki oy oranı 453.535 oy ile %71.88 olarak açıklandı.

Seçim sonucundan memnun olmayan CHP seçmeni, sonuçların ardından bölgede yaşanan artçı depremler üzerinden Recep Tayyip Erdoğan’a büyük oranda oy veren depremzede seçmene tepki gösterdi.

 İşte o tepkilerden bazıları:

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye genelinde açılan sandık oranı %98 oldu!
Oy verirken hayatını kaybettiler!
YSK'dan son dakika seçim ve sandık açıklaması
İYİ Parti'den seçim sonrası flaş istifa!
Gökhan Zan ve Ünal Karaman Meclis'e girdi mi?
Meclis çoğunluğunu kim elde etti?
Piyasalarda son durum!