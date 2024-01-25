Sarıyer'de çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
Sarıyer'de, çöpte bulunan yeni doğmuş bebek hastaneye kaldırıldı. Olay yerince inceleme yapan polis ekipleri, bebeğin kimin tarafından çöpe bırakıldığını araştırıyor.
Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, bir vatandaş çöplerin içinde yeni doğmuş bebek gördü.
Durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri canlı olduğunu belirlediği bebeği, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Olay yerince inceleme yapan polis ekipleri, bebeğin kimin tarafından çöpe bırakıldığını araştırıyor.
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