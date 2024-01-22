Sanayide yeşil dönüşüm için bir adım daha!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İklim Değişikliği Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, Sanayi ve Ticaret Odalarının kayıtlı üyelerine eğitim içerikli ‘Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları’ başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda; ülkemizdeki sanayicilerin, 2026 yılında başlayacak emisyon ticaret sistemine adaptasyonu ve iklim değişikliği konusunda farkındalığının arttırılması kapsamında, “Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları” başlıyor. Bugün Eskişehir Sanayi Odasında gerçekleşecek istişare toplantıları, 24 Ocak’ta ise Denizli Sanayi Odasında yapılacak.

YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI VE KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA STANDARTLARI ELE ALINACAK

Toplantılarda; Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Ülkemiz Sera Gazı Emisyon İzleme, Raporlama ve Doğrulama Sistemi, Emisyon Ticaret Sistemi ve SKDM İlişkisi, Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları konuları ele alınacak.

“SANAYİCİLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIĞI ARTTIRILACAK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Bakan Mehmet Özhaseki, “Sanayicilerimizin; 2026 yılında başlayacak emisyon ticaret sistemine adaptasyonu, karbon ayak izinin hesaplanması, finansman imkânları ve iklim değişikliği konusunda farkındalığının arttırılması için Sanayi ve Ticaret Odaları özelinde ‘Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları’mız, İklim Değişikliği Başkanlığımız ve TOBB koordinasyonunda başlıyor. Bugün Eskişehir Sanayi Odası ile başlayacak toplantılar, diğer illerimizde de devam edecek.” dedi.