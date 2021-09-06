Sadi Kaddafi Türkiye'ye geldi

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi özel uçakla Türkiye'ye geldi. Trablus'ta tutuklu bulunduğu hapishaneden tahliye edilen Kaddafi dün gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kaddafi rejiminin çöküşünün ardından Nijer'e kaçan oğul Kaddafi, 2014'te Libya makamlarının girişiminin ardından ülkesine teslim edilmişti. Baba Kaddafi döneminde Libya Futbol Federasyonu'nu yöneten Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu. Sadi Kaddafi Libya Futbol Federasyonu başkanlığı yaptığı dönemde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasından yargılanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaddafi'nin Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığını öğrenildi. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tahliye kararını doğruladı. Dibeybe, açıklamasında, "Uzlaşı sağlamadan yol alamaz; hukuku uygulamadan, kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı duymadan, yargı usul ve kararlarına uymadan da devletin dirliğini tesis edemeyiz. Bu temelde, "Sadi Kaddafi" adlı vatandaş, Başsavcılık tarafından kendisi hakkında yayınlanan tahliye kararının uygulanmasıyla bugün serbest bırakıldı." ifadelerine yer verdi.