Lavrov: Taleplerimizle ilgili ABD'den cevap bekliyoruz

Lavrov, gelecek hafta ABD'den Moskova'nın talepleriyle ilgili cevap beklediklerini söyledi.

Pek çok tarihi görüşmenin gerçekleştiği Cenevre'deki President Wilson Hotel'de yapılan görüşme sonrası ilk olarak Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir basın toplantısı düzenledi. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna halkını hiçbir zaman tehdit etmediğini belirtti.

Lavrov'un ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in da bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

ABD ile Rusya arasındaki güvenlik görüşmeleri kapsamında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov 10 Ocak 2022'de Cenevre'de görüşmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da yine Cenevre'de buluşmuş, iki lider ihtilaflı konuların çözümü için diyaloğun sürdürülmesi kararı almıştı.

Cuma günü Ukrayna krizini görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın olası bir saldırısının “ağır ve ciddi” faturası olacağı uyarısında bulundu.

Perşembe günü de Berlin'de İngiliz, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya gelen Blinken, Ukrayna krizinde bütün Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı birleştiğini belirterek, Moskova’nın buna karşı koyacak “karşılaştırılabilir bir güce sahip olmadığını” söylemişti.