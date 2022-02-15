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Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor, yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum: Yeni uydu görüntüleri sınırdaki askeri hareketliliğin arttığını gösterdi

Rusya-Ukrayna gerilimi dünya gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Rusya Savunma Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırındaki askeri bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikatları tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Ukrayna'yı işgal iddiaları bilgi terörü" açıklaması yaptı. Ancak, ABD'li uydu şirketi Maxar, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerin muharebe mevzilerine doğru ilerlediğini öne sürdü. Uydu görüntülerinde çok sayıda saldırı uçağı ve askeri tabur görüldü.

"RUS BİRLİKLERİ MUHAREBE MEVZİLERİNE İLERLİYOR"
ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, çektiği yeni uydu görüntülerine atıfta bulunarak Rus birliklerinin hazırlık bölgelerinden çekilerek Ukrayna sınırına yakın muharebe mevzilerine doğru ilerlediğini öne sürdü.

ABD'Lİ YETKİLİLER: SINIRDA 130 BİNDEN FAZLA ASKER KONUŞLANDIRILDI
ABD'li yetkililer, şu anda Batı yanlısı komşusunun sınırlarında 130 binden fazla askerin konuşlandığını ve Washington'un Rusya'nın her an bir saldırı başlatabileceğine inandığını söyledi.

Bununla birlikte, Rusya aylardır birliklerini Ukrayna çevresinde ve ilhak edilen Kırım yarımadasında yığıyor.

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