Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini ve Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini, Covid durumu ve programı uygun olduğunda Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV ve Star TV ortak yayınında, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin yaptığı açıklamalarda "Biz şu anda sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz." demişti.