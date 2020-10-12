Rumlar sınıra saldırdı
Kıbrıs Rum Kesiminde bir grup Rum, Derinya sınır kapısında gösteri düzenledi. Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasına tepki gösteren Rumlar taşkınlık çıkardı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rum Anorthosis'in futbol taraftar grubu , ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı'nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlattıp yangın çıkartı. Kıbrıslı Türkler yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya kapısına Doğru yürüyüşe geçti.
Maraş’ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki Yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler. Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafındaki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerindeki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 11, 2020
KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı’nın 2. tura kalmasına sevinen Rumlar, Maraş bölgesine girmeye kalktı.
Via- @doganburak29 pic.twitter.com/bwQMxMULn0
Bölgede Polis ve Askerin geniş güvenlik önlemi alması olaylar büyümeden durdurulurken yaşanılan olayların Türk tarafında duyulması rahatsızlığa yol açtı.
Kıbrıslı Türkler yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya kapısına Doğru yürüyüşe geçti.
Polisin geniş güvenlik önlemleri alması üzerine göstericiler Derinya kapısına ulaştı.
Polisin göstericileri uyarısı üzerine yüzlerce Kıbrıslı Türk KKTC sınır kontrol noktasında İstiklal marşı okuyup dağıldı.
KKTC güvenlik güçleri yaşanılan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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