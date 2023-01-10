Rahim ağzı kanserinin önlenmesinde HPV aşısı büyük önem taşıyor!

Erken teşhis edildiğinde yüzde 100'e kadar tedavi edilebilir bir hastalık olan serviks kanseri (rahim ağzı kanseri), rahmin alt kısmının kanseridir. Serviks, rahmin vajinaya açılan ve doğum esnasında genişleyen kısmıdır.

Serviks kanseri; uzun süren, inatçı, yüksek riskli Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu sonucu oluşur.

HPV enfeksiyonu ile cinsel aktif kadınların yarısının yaşam boyu karşılaştığı açıklandı. Serviks kanserine yol açabilen yaklaşık 15 HPV tipi "yüksek riskli HPV" olarak tanımlanır.

HPV tip 16 ve 18 pek çok yerde olduğu gibi Türkiye'de de servikal kanserlerle ilişkili en sık rastlanan yüksek riskli HPV tipi.

HPV enfeksiyonu erken yaşta (16 yaştan önce) ilk cinsel ilişki, birden fazla cinsel partner varlığı, sigara içimi, kötü beslenme alışkanlığı (meyve ve sebzeyi az tüketmek) yüksek doğurganlık sayısı, düşük sosyo ekonomik düzey rahim ağzı kanseri riskini arttırıyor.



Kanser belirti vermeden ilerliyor

Serviks kanserinin erken evrelerinde tipik olarak belirti görülmezken, en erken bulgunun rutin jinekolojik muayene esnasında ortaya çıktığı görülüyor.

Muayene sırasıda Pap smear veya HPV test sonucunun anormal olarak görülmesi rahim ağzı kanserinde tanı koymayı kolaylaştırdığı biliniyor.

Oldukça yavaş gelişen Serviks kanseri, belirti göstermeden yıllarca ilerleyebiliyor.

Rahim ağzı kanserinin belirtileri

Kanser öncesi dönemde tedavi şansı yüzde 100'e yakın olan serviks kanserinin en önemli belirtisi ilişki sonrası kanamadır.

Diğer belirtileri ise; düzensiz mens (adet) dönemleri arasında anormal vajinal kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı, sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede ağrı, yorgunluk, kilo kaybı, iştah kaybı, vajinal rahatsızlık veya kokulu akıntı, tek bir bacakta şişkinlik, idrar yaparken ağrı, sulu, pembe, soluk ve devamlı olan vajinal akıntılardır.

Tarama ve erken teşhis ile tam tedavisi mümkün olan rahim ağzı kanseri, günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok gerilerdedir.

Erken yaşta aşı koruyor



Dünya Sağlık Örgütü, rahim ağzı kanserine karşı 9 ila 14 yaşlarındaki kız çocukları ve erkek çocuklarına aşı yapılmasını öneriyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; 9 ila 14 (14 yaş dahil) yaş arası 2 doz HPV aşısı, 14 ila 26 (26 yaş dahil) yaş arası ise 3 doz HPV aşısı önerilmektedir.

Günümüzde HPV'nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve koruyuculuğu yüksek olan aşılar mevcuttur.

Korunma Yolları

Rahim ağzı kanserinin erken teşhis edildiğinde yüzde 100 tedavi edilebildiği ve ölümün tamamen engellenebildiği biliniyor.

Doktorlar rahim ağzı kanseri riskini azaltmak için; 30 yaşından itibaren tarama testlerini düzenli bir şekilde yapmak, güvenli cinsel ilişki konusunda eğitim almak, sigara kullanmamak, sebze ve meyvelerden zengin sağlıklı beslenmek gerektiğini belirtiyor.

Rahim ağzı kanserine HPV enfeksiyonu sebep oluyor

Rahim ağzı kanserinin yüzde 99.9'una HPV enfeksiyonu yol açtığı bilinmektedir.

HPV'nin tespiti erken dönemde rahim ağzındaki kanser öncülü değişikliklere işaret etmekte ve kanser teşhisini kolaylaştırmaktadır.