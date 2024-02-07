Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi!

Reuters haber ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığını aktardı.

Daha önce ziyaretin 12 Nisan'da gerçekleşeceği belirtilmişti. Türkiye'ye gelmesi durumunda Putin, Ukrayna savaşının başından beri ilk kez bir NATO üyesi ülkeye ayak basmış olacak.