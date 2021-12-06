Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Değerli dostlar ustamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Makamı ali olsun. Tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum." ifadeleriyle duyurdu.

Yazar Nuriye Çakmak Çelik de sosyal medya hesabından, "Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

Teoman Duralı kimdir?

Teoman Duralı, 7 Şubat 1947'de Kozlu, Zonguldak'ta doğdu. Babası Türk, Annesi ise Alman asıllıdır. lköğrenimini Zonguldak ve Ankara'da yaptı. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

Akademik kariyeri

İstanbul Üniversitesinde Biyoloji ve Felsefe bölümlerinde okudu. Üniversiteden 1973 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde okurken Nermi Uygur'un kendisine asistanlık teklifi etmesiyle 1975 yılında mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı.1977 yılında biyoloji felsefesine dair teziyle doktora çalışmasını bitirdi.

1978 yılında NATO bursu ile Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı. Mayıs 1982'de yardımcı doçent, Ekim 1982'de biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tezle doçent ve 1985'te ABD Penn State University'de tamamladığı "Kant'ın A Priori Bilgi İstidâdı" adlı çalışmasının ardından 1988'de mezun olduğu bölümde profesör oldu. 1992-1993 yıllarında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-1997 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu.1996 yılında İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun mâli desteğiyle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde araştırma gezisinde bulundu.

Bir dönem Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde dekanlık yaptı. Fakültenin felsefe bölümünü kurdu. Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunun 2016 yılında aldığı karar uyarınca Teoman Duralı'ya verilen Fahri Doktora Payesinin takdim töreni, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Son olarak İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinde felsefe bölümlerinde dersler vermekteydi. Ayrıca Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisinin yayın yönetmenliğini yapan, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça, Malayca dillerini bilen Teoman Duralı 74 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.