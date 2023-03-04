Polis ve göstericiler arasında çatışma!

Yunanistan'da, yaşanan tren kazasında ölü sayısının 57'ye yükselmesi sonrası protesto gösterileri başladı.

Yaşanan kaza sonrası protestocular sokaklara döküldü ve hükümet aleyhinde protesto ettiler. Protestolar Selanik'te çatışmaya dönüştü. İşlek caddelerde lastikleri ateşe veren eylemciler, polise taş ve molotof kokteylli attı.

Pankartlara katil yazıldı

Başkent Atina'da ve kazanın meydana geldiği Larissa da yaşanan kaza protesto edildi. Atina'da eylemciler, özel demir yolu şirketi ofisinin önüne kırmızı boyalarla "katiller" yazdı.

Parlamento binasının önünde de kazada ölenler için sessizce oturma eylemi yapıldı. Atina'da tansiyon sık sık yükseldi. Bir grup, Monastiraki Meydanı'nda bir polis devriye aracını yakmaya çalıştı.