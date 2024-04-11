PFDK'dan Fenerbahçe'ye hükmen mağlubiyet ve para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 11.04.2024 tarih ve 71 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu. Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen mağlup olduğu ve 4 milyon TL para cezası verildiği belirtildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci 'başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası aldı. Galatasaray'a ise 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları' ve 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle 212 bin TL para cezası verildi.