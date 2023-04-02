Paris'te elektrikli scooter referandumu

Paris Belediyesi'nin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanacak.

Paris'te bugün gerçekleşen oylama bir referandum değil, Paris Büyükşehir Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun şahsi bir girişimi. Belediye başkanının referandum düzenleme yetkisi yok. Paris için bir ilk olan bu referanduma 'vatandaş oylaması' deniliyor.

Paris Büyükşehir Belediye Başkanı Hidalgo, sandıktan çıkan sonuca saygı duyacağını bildirdi.

Kimler oy kullanıyor?



Bugünkü oylamada sadece Paris seçmen kütüğüne kayıtlı olan kişiler oy kullanabilecekler. Yalnızca Fransız vatandaşları ve Avrupa vatandaşları oy kullanabilecek. Bu durum sandığa giden kişi sayısını azaltıyor.

Paris'te 2018 yılında ihaleleri kazanan elektrikli scooter şirketleri, ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli scooter kiralama hizmeti veriyor. Scooter’ları daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.

Paris'teki her 5 kazadan 1'inin elektrikli scooter’lara 2 kişinin binmesi sonucu yaşandığı belirtiliyor.



Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli scooter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.