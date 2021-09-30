Para sahte, içki sahte; ölüm gerçek

Ankara polisinin "Benjamin" adlı operasyonuyla çökertilen sahte para çetesinin yöneticilerinden Cemal Durdubaş'ın ürettiği sahte para ile aldığı sahte içkiden zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.

Sosyal medyada 'sahte para' kullanıcı adıyla açtıkları hesaplarda, ürettikleri sahte dövizin anlaşılmadan gerçek gibi harcanabildiğini öne sürerek 5 milyon liranın üzerinde sahte parayı piyasaya süren örgüt, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen Pazar düzenlediği operasyonda 96 şüpheli yakalandı.

Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından ürettikleri sahte dövizleri yüzde 40 komisyon ile satan çeteyi yakın takibe aldı. Gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip sonucunda, örgüt üyelerinin bastıkları sahte paraları Türkiye'nin hemen her ilinde ve yurt dışında piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Sahte dövizlere "Benjamin", Türk lirasına "halı" demişler

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre, şüphelileri adım adım izleyen, görüştükleri kişileri, kaldıkları evleri, gittikleri kafeleri, iş yerlerini tespit eden polisin bir yıl süren çalışmasının ardından 20 ilde yapılan operasyonda Azad kod adlı örgüt lideri Ensari V. ile birlikte örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli yakalandı.

Telefon dinlemesine takılmamak amacıyla WhatsApp, İnstagram, Facebook üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin, ürettikleri sahte dolara Benjamin, Türk Lirasına ise halı, kumaş gibi isimler takarak şifreli konuştukları belirlendi.

Soruşturma dosyasından matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden örgütün yöneticilerinden Cemal Durdubaş'ın operasyondan 4 gün önce bastıkları sahte para ile sahte içki aldığı ve zehirlendiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Örgüt yöneticisi Cemal Durdubaşın'ın ölümünden dolayı örgüt lideri Ensari V. İle örgütün tüm üyelerinin hastaneye giderek aileye taziye dileklerinde bulundukları öğrenildi.