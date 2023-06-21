Otellerde bayram yoğunluğu! Rezervasyonsuz kabul etmiyorlar!

9 günlük bayram tatili öncesi otellerin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Dünya turizminin önemli merkezlerinden Pamukkale de oteller 9 günlük Kurban Bayramı tatilini tam kapasiteyle geçirecek. ​​​​​​​

Termal suları ve tarihi zenginliğiyle sürekli çekim alanı olan Pamukkale'de Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanacak. Hazırlıklarını tamamlayan işletmelerde doluluk yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirler şifalı termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri ve çevresindeki antik kentleri gezme fırsatı buluyor. Turistler için unutulmaz anlardan biri de travertenler üzerinde yaptıkları yürüyüşler. Her mevsim su sıcaklığı 36 derece olan antik havuzda yüzen turistler, unutulmaz anılarla Pamukkale'den ayrılıyor.

Sezon hazırlıklarını aylar öncesinden tamamlayan Pamukkale'deki oteller, Kurban Bayramı dolayısıyla yerli pazarda da hareketli günler yaşıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Kurban Bayramı ile yaz sezonuna hızlı bir giriş yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 403 bin 748 ziyaretçinin gezdiği Pamukkale'nin bu senenin aynı aylarında 561 bin 549 kişiye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şen, "Ziyaretçi sayılarında yılın ilk 5 ayında geçen yıla göre yüzde 40'lık bir artış var. 2022 yılını çok iyi bir şekilde kapatmıştık. 2023 ile ilgili de beklentilerimiz çok yüksek. Ocak ayında zaten müthiş bir sayıyla Pamukkale ören yerinde dolulukları yakalamıştık. Sonra biliyorsunuz ülkemizde meydana gelen depremler biraz turizm hareketini zayıflattı. Bayram ve sonrasında rezervasyonlar oldukça yüksek." diye konuştu.

Şen, Pamukkale'nin özellikle haziran-kasım dönemini yoğun geçirdiğini dile getirdi.

Bayram ve sonrası için yerli turistlerden talep almaya başladıklarını ifade eden Şen, şunları kaydetti:

"Sahil kesimine göre fiyatlarımız biraz daha uygun. Bunun da etkisiyle Kurban Bayramı'nda Pamukkale'deki otellerimizin doluluk oranı yüzde 100 noktasına geldi. Son dönemde özellikle kültür turlarına çok büyük bir ilgi var. Hava koşullarının da iyi olması bölgemizde hem kültür turlarına hem termale ilgi gösteren misafirleri bölgemize çekiyor. Biz tüm yaz boyunca Pamukkale'de yüksek doluluklarla geçirmeyi bekliyoruz. Geçen yıl 2 milyon turist sayısına ulaşmıştık, bu sene hedefimiz 3 milyon rakamına ulaşabilmek."

Bölgeye gelen misafirlerin özellikle alternatif sporlara katılım sağladığını anlatan Şen, balon turu ve yamaç paraşütü etkinliklerinin ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.