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Osmaniye'de kolon kesme iddiasında 5 gözaltı!

Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Gaziantep'te de depremde yıkılan 25 binayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 5i tutuklandı.

Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma sürüyor.

Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda 5 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gaziantep'te 5 Şüpheli Tutuklandı
 
Gaziantep'te de depremde yıkılan 25 binayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 5i tutuklandı.

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