Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü ihraç üsteğmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S.'nin adresini tespit etti. Ekiplerin koordineli yürüttüğü araştırma ve tespit çalışmaları neticesinde H.S. operasyon ile yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.S., tutuklanarak Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.