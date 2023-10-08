Ortadoğu kan gölü!

Dün sabah saatlerinde İsrail'in içine sızan Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmaların dün akşam farklı noktalarda devam ettiği bildirildi.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot’taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ve Kfar Azza yerleşim biriminde İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail, dünya genelindeki diplomatlarına "evden çıkmama" talimatı

İsrail, dünya çapında görev yapan diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.

İsrail, Gazze sınırında bulunan 6 yerleşim yerindeki İsraillileri tahliye etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınındaki 6 yerleşim biriminde yaşayan sivilleri tahliye ettiğini duyurdu.

Açıklamada sınırdaki Urim, Be'eri, Nahal Oz, Netiv, Haasara ve Zikim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.Güvenlik operasyonunun gidişatına göre sivillerden evlerini tahliye etmelerinin istenebileceği aktarıldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları: Sderot yerleşim birimini 100 roketle vurduk

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail bölgelerine yönelik yeni "sızma operasyonları" gerçekleştirildiğini ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillere ait evleri hedef almasına yanıt olarak Sderot yerleşim birimine 100 roket atıldığını belirtti.

Netanyahu'dan halka "bölgeyi terk etmeleri" çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece ulusa sesleniş konuşmasında, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etmeleri" çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.

Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlattığını, dün başlayan durumun daha önce görülmediğini, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Netanyahu, "Ordu, Hamas'ın canını acıtmak için tüm gücünü kullanacak. Hamas'ın toplandığı, gizlendiği her yeri sakat bırakıp enkaza dönüştüreceğiz." dedi.

Batı Şeria'da da arbede yaşandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah, El Halil, Eriha, Kalkilya ve Selfit kentlerinde 5 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 13 yaşındaki Ahmed Abdunnasır er-Rabi'nin de olduğu kaydedildi.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 92 kişiye müdahale ettiğini açıkladı.

İsrail'deki "özel güvenlik durumu" tüm ülkeye yayıldı

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yoav Gallant’ın operasyonel değerlendirmelerin ardından "özel güvenlik durumunu" tüm ülke topraklarını kapsayacak şekilde genişlettiği duyuruldu.

Açıklamada, böylece İsrail ordusunun sivillere güvenlik talimatları verebileceği ve gerekli durumlarda kamuya açık alanları kapatabileceği bildirildi.

İsrail, hava saldırılarına devam etti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Han Yunus kentine bağlı El-Yabani Mahallesi'ndeki Habib Muhammed Camisi'ni bombaladı.

Saldırıda caminin yıkıldığı aktarılırken sosyal medyada da yıkılan caminin görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği 4 büyük binayı hedef aldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'la bağlantılı ofislerin yer aldığı ve üst düzey üyelerinin operasyon yürütmek için kullandıkları öne sürülen yüksek katlı iki binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Gün içinde iki büyük binanın daha vurulduğu belirtilen açıklamada, böylece Hamas için önemli 4 binaya saldırı düzenlenmiş olduğu ifade edildi.

"Esir alınan İsraillilerin sayısı çok fazla"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını belirten Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.

İsrail, Gazze'deki birçok binayı hedef aldı

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Filistinli gruplara ait askeri nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.

Hedef alınan noktaların arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı.

İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı noktaları yoğun şekilde bombaladı.

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Zikim sahili bölgesine sızmaya çalışan 7 "teröristi" tespit ettiğini, ordu ve deniz kuvvetlerine ait uçakların bu kişilerin yerleşim yerlerine sızmasına engel olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı 3 karargahının hedef alındığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığını bombalaması sonucu bina yıkıldı.

Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendi

Bu sabah İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bundan birkaç dakika sonra da yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmamaları talimatını verdiği bilgisi yer aldı.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bazı hedeflerin topçu atışıyla vurulduğu ve bunun Lübnan'dan gelen saldırıya karşı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu bildirildi.

Lübnan'daki Hizbullah, saldırıyı üstlendi

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail sınırındaki askeri noktalara düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenmesinden hemen sonra yaptığı yazılı açıklamayla Kefr Şuba bölgesinde yer alan Hizbullah'a ait çadırları insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev başladı

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine, Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine tepki için genel grev ilan edildiğini belirtti.

Tepki olarak esnafın kepenk kapattığını ifade eden Ebu Yusuf, Gazze'ye saldırılardan ötürü Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması gerektiğini kaydetti.

Doğu Kudüs'te de Filistinli esnafın kepenk kapattığı bildirildi.

Gazze'ye yönelik saldırılarda ölü sayısı 313'e ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 313 kişinin yaşamını yitirdiği, 1990 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Sözcü Hagari, son 24 saatte Hamas'ın saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 26 olduğunu belirtti.

Öte yandan The Jerusalem Post gazetesinin haberinde gayriresmi raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna işaret edilerek, daha fazla ayrıntı verilmedi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre de İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısı 350'ye çıktı.

Yaralananların sayısının 19'u kritik, 326'sı ağır 1864 olduğu kaydedildi.

İsrail basınında daha önce saldırılarda 300 İsraillinin öldüğü belirtilmişti.

Gazze Şeridi sınırındaki yasa dışı Yahudi yerleşimleri tahliye ediliyor

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan İsrailli yerleşimcilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.

Bu yerleşimcilerin, askeri operasyonlar sona erene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edilecekleri bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki gerginlik devam ediyor

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgesinde yeniden gerginlik başladı.

Kefr Şuba bölgesinden İsrail'e 2 roket fırlatılmasının ardından İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgelerini topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

Öte yandan Lübnan devlet televizyonu "Tele Liban", X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in daha önce insansız hava araçlarıyla vurduğu sınırdaki çadırların Hizbullah tarafından yeniden kurulduğunu bildirdi.