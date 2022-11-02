Organları üç hastaya umut oldu

Tedavi gördüğü hastanede dün beyin ölümü gerçekleşen E.B'nin organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Bunun üzerine E.B’nin karaciğeri Bursa'daki bir hastaya, böbrekleri ise Erzurum'daki iki hastaya nakledilmek üzere uzman ekiplerce alınarak 112 ve organ nakil ekiplerince karayoluyla Erzurum'a, karaciğer ise buradan havayolu ile Bursa'ya götürüldü.

Bayburt Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü anestezi uzmanı Dr. Cansu Kalkavan, gazetecilere, bir can kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Uzman ekiplerce başarılı bir operasyonla alınan organların 3 hastaya can olacağını belirten Kalkavan, "Bu organlar 3 ayrı hastaya nakledilecek. Aileye böyle bir bağış yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası aynı zamanda, dolayısıyla vatandaşlarımızı organ bağışlayarak hayat kurtarmaya davet ediyoruz." dedi.