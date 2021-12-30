Omicron vurdu, Avrupa'dan Türk yolculara yasak geldi

Avrupa Omicron varyantı dolayısıyla koronavirüs vakalarında rekor kırıyor. Yeni önlemleri devreye alana Avrupa ülkeleri ülkeye giriş konusunda kısıtlamalara gidiyor. Buna göre , Omicron varyantı nedeniyle Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg Türk yolcuları kabul etmeyecek.

Omicron varyantı tedbirleri sıkılaştırdı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi. SHGM, bulaş riskinin daha yüksek olduğu açıklanan Omicron varyantı nedeniyle, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesinin Türk yolcularını kabul edilmeyeceği açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı.

İsveç aşı kartıyla kabul edecek

Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek.

Bağdat Necef ve Basra, PCR testi zorunluluğu istiyor

Güncelleme kapsamında bazı ülkelere giriş şartlarında da değişiklik oldu. Bu bağlamda Türkiye'den Irak'a seyahat eden yolcular, 14 günlük karantinaya tabii olabilirler. Bağdat, Necef, Basra'ya seyahat edenler en geç 72 saat, Süleymaniye'ye seyahat edenler en geç 48 saat önce alınmış PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi.

Test yaptırmayan İran'a alınmayacak

SHGM'nin internet sitesinden "Türkiye'den İran' a geliş yapan yolculardan azami 72 saat süreli PCR testi talep edilmektedir. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. Yolcular karantinaya tabi olabilirler. Yolcular en geç 14 gün öncesinden tüm aşıların olduklarını dair belgeyi ibraz etmelidirler. Türkiye'den gelen yolcular varış noktasında hızlı antijen testine tabi olabilirler" ibaresi yer aldı.

Portekiz'den PCR test zorunluluğu

Yenilenen kurallar kapsamında koronavirüs aşısı olmayan yolcuların Portekiz'e girmesine izin verilmeyecek. Ayrıca aşılanma durumlarına bakılmaksızın tüm yolcuların negatif PCR test sonucuna sahip olması gerekmekte. Test ilk kalkıştan en fazla 72 saat önceden yaptırılmış olması gerekiyor.