Okan Buruk Kerem'i kulübeye çekiyor!

Galatasaray , Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Alanyaspor maçında ilk yarıda Mertens ve Icardi'nin golleriyle öne geçmiş ancak skoru koruyamayarak son dakikada yediği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılmıştı.

Alanyaspor maçındaki performansı kızdırdı

Galatasaray'da transfer edilen birçok isme rağmen istenilen performansın tam anlamıyla yakalanamaması sıkıntı yarattı. Son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı alınan 2-2'lik beraberlikte bazı futbolcuların gösterdiği performans Okan Buruk'u kızdırdı.

Buruk'u kızdıran hata

Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve bir süredir yeni sözleşme talebiyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu, bu kez hocası Okan Buruk'u çileden çıkardı. Alanyaspor maçının son dakikalarında kazanılan korner atışında pas vermek yerine rakibini çalımlamaya kalkınca topu kaptıran Kerem'in pozisyonu, Galatasaray'ın kalesindeki beraberlik golüyle sonuçlanınca, Okan hoca kulübede çılgına dönmüştü. Maçtan sonraki basın toplantısında da tepkisini açıkça dile getiren ve "Ne yazık ki zeki değiliz" diyen Buruk, Kerem'i cuma günkü Karagümrük karşılaşmasında kulübeye çekmeyi planlıyor.

Defansta değişiklikler

Galatasaray’da Alanyaspor maçında Boey ve Abdülkerim’in kırmızı kart görmesi, Kazımcan’ın da sakatlanmasıyla beraber Fatih Karagümrük maçında defans kurgusu zorunlu olarak değişecek.

Teknik Direktör Okan Buruk, Boey’un yokluğunda sağ bekte Dubois'ya görev verecek. Abdülkerim’in yerine ise Emin Bayram forma giyecek. Yerli denklemini de düşünen sarı-kırmızılı teknik adam, Danimarkalı oyuncu Ross’u ise kulübede oturtacak. Sol bekte ise Kazımcan’ın sakatlığında Okan Buruk’un önünde 3 seçenek bulunuyor. Aanholt, Berkan veya Emre Taşdemir arasında seçim yapacak olan Buruk’un Aanholt’u oynatması durumunda Emin ve Kerem dışında üçüncü yerli olarak Berkan’a orta sahada şans vereceği düşünülüyor. Bu durum Torreira veya Oliveira’dan vazgeçilmesi anlamına geldiği için öncelik olarak durmuyor.

Berkan’ın Alanya maçında sol bekteki performansının çok kötü olması nedeniyle sarı-kırmızılı teknik adamın, Emre Taşdemir sürprizi yapabileceği öğrenildi. Taşdemir’in oynaması durumunda Alanya maçındaki orta saha ve hücum hattı aynı şekilde sahada olacak. Emre Taşdemir’in bu sezon ligde hiç forma giymemesi handikap olarak görülüyor.