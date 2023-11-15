Ogün Samast kimdir?

Ogün Samast 1990 yılında Trabzon'da doğdu.

19 Ocak 2007 tarihinde, İstanbul'un Osmanbey semtinde Agos gazetesi binası önünde Ermeni asıllı gazeteci Hrant Dink'i Yasin Hayal'in azmettirmesiyle öldürdü.

Samast'ın ailesi Trabzon ilinin Düzköy ilçesindendir.

Ebeveynleri birbirinden ayrı yaşıyorlardı. Ortaokul mezunu olan ve lise birinci sınıftan okulu bırakan Ogün Samast'ın girdiği işlerden uzun zaman geçmeden ayrıldığı belirtildi, ayrıca olası bir uyuşturucu kullanıcısıydı.

Samast, ailesi tarafından "sakin ve uysal" biri olarak tanımlanırken, arkadaşları arasında "agresif ve kavgacı" olarak tanınırdı, hatta bu agresif tavrı yüzünden girdiği yerel bir futbol takımından atılması olayına parmak basılır.

Ayrıca, polis raporunda Samast'ın internet üzerinde çok vakit geçirdiği ibaresi yer alır.

Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye oldu

AGOS Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

Samast’ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi.