AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerine yerli otomobil Togg ile geldiğini ve aracın TBMM Şeref Kapısı önünde sergilendiğini hatırlattı.

Bir gururu millete yaşatanlara teşekkür eden Ödünç, "Togg ile 60 yıllık hayalimiz gerçek oldu. Bir otomobilden ötesi Togg akıllı cihazı, kullanıcısına göre dönüşen ve dönüştüren bir teknolojiyle üretildi." diye konuştu.

Ödünç, 29 Ekim'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılan tesisin sıradan bir fabrika değil "Togg Gemlik Kampüsü" olarak anılacağını ifade etti.

Atilla Ödünç, yerli ve milli Togg için 2023'te siparişlerin verileceğini ve Cumhuriyetin 100. yılının ilk çeyreğinde milletin hizmetinde olacağını kaydetti.