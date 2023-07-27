Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Niğde'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ü.K. idaresindeki 51 HV 795 plakalı minibüs, Çamardı-Pozantı yolu Elekgölü mevkisinde O.U'nun kullandığı 51 ABH 744 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, O.U. ve Ü.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan otomobildeki H.Ş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.Ş'nin, polis okulu öğrencisi O.U. ile nişanlı olduğu öğrenildi
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