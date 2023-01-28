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Niğde'de devrilen tur midibüsündeki 12'si yabancı turist 14 kişi yaralandı

Niğde'de tur midibüsünün devrilmesi sonucu 12'si yabancı turist 14 kişi yaralandı.

Yabancı turistleri taşıyan H.G. idaresindeki 34 BMZ 524 plakalı tur midibüsü, Niğde-Aksaray kara yolu Gösterli köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, 12 yabancı turist ile sürücü ve rehber yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray ve Niğde'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Midibüsün Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinden Ihlara Vadisi'ne gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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