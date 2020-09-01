Nevşin Mengü'nün yeni adresi İmamoğlu TV

Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun yeni medya grubu oluşturma projesinin içinde yer alacak. Fatih Portakal'ın da aynı kanalda olacağı iddia edilmişti.

FATİH PORTAKAL'DA O KANALA TRANSFER OLACAK

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Nevşin Mengü yeniden ekrana dönüyor. Mengü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir medya grubu oluşturma projesi kapsamında sağ koluna satın aldırdığı konuşulan televizyon kanalında ekrana çıkacağı öğrenildi. Fox TV'den ani bir kararla istifa eden İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı Fatih Portakal'ın da aynı kanalda olacağı iddia ediliyor.

Gazeteciliğinin yanı sıra sporda da dereceleri olan Nevşin Mengü, bir süredir ayrı kaldığı ekranlara geri dönüyor. Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun 'yeni medya' projesi içinde yer alacağı öğrenildi.

Cavit Çağlar'a ait olan Olay TV, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Trabzon'lu İş İnsanı Hüseyin Kalkan'a satılmıştı.

İmamoğlu'nun danışmanı Nuri Çolakoğlu'nun Olay TV'ye de danışmanlık yapacağı ve kanalın bayına Kanal D'nin eski Genel Müdürü Süleyman sarılar'ın geçeceği belirtiliyordu. Bu da Olay TV'nin İmamoğlu MEdyası'nın merkez üssü olacağının kanıtı olarak gösterilmişti.

Yeni sezona hazırlanan Olay TV, Nevşin Mengü ile anlaştı. Mengü'nün Olay TV'de ana haberi sunacağı belirtiliyor.