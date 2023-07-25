Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Sarıgül'e saldıran kişinin 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz olduğu öğrenildi.

Yaşananlara şahit olan gazeteciler, saldırıyla ilgili şunları anlattı:

“CHP grup toplantısından çıkan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, diğer vekillerle sohbet ediyordu. Eski CHP Milletvekili Turan Tüysüz ile de sohbet ettiler. Şeref holündeki koltuklara oturdular. Ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde kargaşa yaşandı. Ben 5-6 metre arkadaydım. Mustafa Sarıgül, basın danışmanı ve beraberindekilerle bu noktadan uzaklaştı.”

Saldırı sonrası bir basın toplantısı yapan Sarıgül bir yumruklaşma ve küfür olayının söz konusunun olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Hak arayan bir arkadaşınız olarak TBMM’de böyle bir olay yaşanması beni çok üzdü. İnanın ne olduğunu bilmiyorum. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum. Yıllar önceden tanıyorum. Çok değişmiş. Kim olduğunu bilemedim. Son derece üzüldüm. Ne olduğunu da bilmiyorum. Niye geldiğini de bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da sonradan öğrendim.”